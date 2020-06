Kurzarbeit - SOS systém zamestnanosti

Možno je len otázkou času kedy sa na Slovensku aplikuje sociálno- ekonomická metóda zamestnanosti Kurzarbeit (KA)

Kurzarbeit (KA) je zjednodušene povedané, systém práce použiteľný v núdzovom stave. Keď chcem ostať pracovať, ale nemám dostatok práce, alebo vytvorené podmienky aby som mohol riadne pracovať. Najznámejší je rakúsky a nemecký model.

Systém je prispôsobený aktuálnej situácii v štáte, výrobe, alebo na trhu zamestnanosti. Cieľom je zabrániť prepúšťaniu, podporiť zamestnanosť, flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu, zaistiť sociálno- ekonomickú stabilitu zúčastnených strán.

Predpoklady KA- krízová situácia a externé ekonomické problémy spojené s výpadkom práce od 10-90%. Pracujúci je povinný odbúrať si nadčasy a dovolenkové plus.

Formy - nula, sezóne ( pokrývači, lesníci a iní, ktorí nemôžu pracovať pre nevhodné počasie 7) a iné

model rakúsky nemecký dĺžka pomoci 3+3 mesiace (90 dní) max. 21 mesiacov výška pomoci 1. skupina 80% zo mzdy 2. skupina 85% 3. skupina 90% 1. 60% + 7% 2. 70% + 7% 3. 80% + 7%

Dĺžka pomoci- rakúsky model- 3+3 mesiace (90 dní) , nemecký model- max. 21 mesiacov

Výška pomoci- sa odvíja podľa výšky doterajšej brutto mzdy. Príjem je rozdelený do troch skupín: 1. brutto mzda do 1700 eur mesačne, je vyplatených 80% mzdy 2. do 2685 eur mesačne, 85% 3. do 5370 eur mesačne, 90%, (platí pre rakúsky model)

Nemecký model začína na 60% a zvyšuje sa na 80%, rodiny s deťmi dostanú pridané 7%.

Vypadá to neférovo. Tí ktorí pracujú 11% alebo 89% pracovného času, dostanú na výplatu rovnako, ak pracujú v rovnakej skupine. Preto sa do praxe uvádza Covid-19 model, kde sa tieto rozdiely čiastočne odstránia

Kolegov príklad- rakúsky model. Od apríla je na KA. Brutto mzda presahuje 2685 mesačne, včítane 13 a 14 platu, takže je zaradený do 3. skupiny (80% dávka ). Aby nevypadol zo systému, mesačne musí odrobiť minimálne 10% z 38 hodín týždenného pracovného času stanoveného v pracovnej zmluve, t.j. 3,8 hod. týždenne. Prvé dva týždne v apríli nerobil, 3 a 4 týždeň odrobil 21 hodín. Za odpracovaných 21 hodín za mesiac dostane 80% zo svojej mzdy.

Vyhody KA

Pre zamestnanca- pracovný pomer sa nemení, ani ostatné fixné náležitosti (poistenia). Pozitívne dôsledky na zamestnanca, jeho rodinu.

Pre zamestnávateľa- zníženie byrokracie, udržanie zamestnanosti, flexibilita úpravy výroby

Štát neposiela peniaze na úrad práce, alebo nevráža do zahraničných spoločností na podporu zamestnanosti (zvyčajne formou 10-ročného oslobodenia platenia daní), ale peniaze ostanú doma, zamestnanec ich dostane priamo. Zvyšuje sa dôvera obyvateľstva ku štátu. Štát sa podieľa na mzde z KA 75%, zamestnávateľ 25%

V tomto príspevku som nemal dostatok priestoru, aby som mohol komplexné priblížiť túto problematiku. Podklady sú iba informačné a poskytujú stručný náhľad na túto problematiku