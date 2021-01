Slovenský plagiát na rakúskom ministerstve

Rakúska exministerka práce a rodiny Mag. (FH) Christine Aschbacher PhD., odstúpila po kritike lovca plagiátorov S. Webera. Kauza ma dosah aj na Slovensko, pretože titul doktorky získala na STU v Bratislave

37 ročná pani Aschbacher napísala magisterskú diplomovú prácu v roku 2006 na odbornej vysokej škole vo W. Neustadt. Aj táto práca sa bude preverovať. Ak sa potvrdí plagiátorstvo a stratí titul Mag. (FH), automaticky príde aj o druhý titul doktorky získaný minulý rok.

Pán Weber hodnotil nemecký pravopis (veľa chýb, zlá nemčina), plagiátorstvo (21 % plagiátorského textu) a celkový dojem. Nazval to "vedeckou katastrofou". Keď si pripočítame 61 citátov, 19 obrázkov a množstvo parafrázovaní (nepriame citáty), nedostatočná výskumná časť, chýbajúce erudované vyhodnotenie, štatistika, tak dizertačná práca by spĺňala úroveň bakalárky.

Konzultant alebo školiteľ bol prof. J. Sablik, ktorý je už 21 rokov profesorom. Otázkou je v akom jazyku prebiehali konzultácie a aký vplyv to malo na kvalitu práce. V súčasnosti sú už kvalitné prekladateľské programy, ktoré vylučujú skomoleniny, ktoré sú v práci.

Členenie práce. Práca má 134 strán, z toho 70 strán teórie a 53 strán je empirická časť. Zvyšok 11 strán obsahuje 61 odkazov na zoznam literatúry, 19 obrázkov a len jeden graf. Teoretická časť je nepomerne obsiahla k vedeckej. Minimálne 20 strán je naviac. Výskumná časť je nedostatočná. Sú položené 3 vedecké otázky, ktoré sa skúmajú metódou Interview (položených 17 otázok na 8 firiem) , pričom vyhodnotenie je subjektívne, vlastným opisom. Aj vo výskumnej časti sa nachádzajú citácie.

Záverom zhrnutie a moje pripomienky:

1. Rozsah práce by mal byť aspoň 150 strán, málo významné obrázky a grafy nadávať do hlavnej časti práce. Spomeniem jedno pravidlo: Obrázky, fotky a grafy ak sú uvedené v hlavnej časti, sa zahŕňajú do hlavnej časti práce, čo je neprípustné, mali by byť v odkazoch uvedených na konci práce. Tým pádom by bol rozsah tejto práce len 123 strán miesto 134.

2. Teoretickú časť skrátiť maximálne na 50 percent pomeru strán (do 61). Vo výskumnej časti použiť pri spracovaní dovolené štatistické metódy.

3. Výskum a diskusia je jadro práce. Tu nachádzame len záver, bez vedeckého vyhodnotenia.

4. Nepodstatné vylúčiť. Neviem či je potrebné citovať a rozoberať v dizertačnej práci- koľko pokusov potreboval Edison aby objavil žiarovku (40 000).

Pán Weber to mohol opísať ako “vedecká katastrofa" na slovenskej univerzite. Možno je to len otázkou, že to urobí niekto druhý a významnejší. Mali by sme sa zamyslieť a napraviť si renomé našich univerzít, pretože nie známky na škole, ale vedecká práca robí študenta akademikom.