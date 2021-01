Obchod z diplomkami.

Naši traja vysokopostavení politici sú vystavení podozreniu, že napísali plagiáty. Čo ak neurobili ani to a hotovú prácu si objednali v ghostwriterovej agentúre?

Googlujem pojem – kto mi napíše diplomovku. Najprv ma zaplaví platená reklama, ktorá nemá konca, neskôr si už vyberám. Napríklad na Bazoši som našiel asi 20 inzerátov, ktoré Vám napíšu prácu od A po Z. V tomto prípade mi plagiátorstvo pripadá ako neškodná záležitosť. Aj pri písaní plagiátu si musíš vyhľadať potrebnú literatúru, spracovať ju, použiť vedecké metody, štatistiku a ukončiť diskusiou. Môj profesor na gymnáziu keď našiel študentovi ťahák, dal mu známku 4-, pretože on sa písaním ťaháka „učil“. Kedy dostane vysokoškolák pomyslenú známku 5? Keď si hotovú prácu kúpi. Tento biznis je známy aj v Rakúsku. Časopis Krone Zeitung vyspovedal jednu ghostwriterovú agentúru, ktorá ponúka písanie prác a expresné služby. Od seminárok po doktorandské. Mesačne dostáva asi 1 500 požiadaviek. Cena za stranu už od 32 Eur. Má cez 500 spolupracovníkov, tkz. expertov, od bakalárov až po profesorov. Priemerne stojí 100 strán s komplet službami 14 999 Eur, alebo na splátky, na 10 mesiacov za 19 499 Eur. Ak chceš známku výborný, doplatíš ďaľších 10 000 Eur. Doktorandská práca vyjde aj na 25 000 Eur. Komplet služby zahŕňajú audio a videokonferenciu, kontrola originality, prezentácia, obhajobná reč a iné „maličkosti“. Prebieha to na hrane zákona, študent dostane materiály, ktoré si prepíše. Ak to neurobí a to stáva často, vtedy riskuje, lebo 100 % práce je cudzia robota. Rakúska vláda pracuje na novele zákona, ktorá bude postihovať nielen nepoctivého študenta, ale i ghostwriter agentúry (pokuta do 25 000 Eur).

www.krone.at, Geschäft boomt, od M. Prewein, z 17.1. 2021